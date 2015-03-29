​SOCAR разместила 15-летние евробонды в объеме 750 млн. долларов США

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) впервые после двухлетнего перерыва осуществила эмиссию 15-летних евробондов в объеме 750 млн. долларов США на европейском финансовом рынке. Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

По информации, учитывая заинтересованность инвесторов, процентная ставка по евробондам составила 6,95% годовых.

Обладателями нового выпуска евробондов SOCAR стали Великобритания (39%), Европа (18%), США (41%) и другие регионы (2%). Управляющие фондами выкупили 93% евробондов, банки - 5%, пенсионные фонды - 2%.

Напомним, что в начале 2012 года впервые в Азербайджане SOCAR осуществил эмиссию евробондов на Лондонской фондовой бирже, затем в марте 2013 года была успешно осуществлена вторая эмиссия евробондов в объеме 1 млрд. долларов США под 4,75% годовых сроком на 10 лет.