Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    SOCAR рассматривает возможность использования истощенных скважин хранению углерода

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 11:31
    SOCAR рассматривает возможность использования истощенных скважин хранению углерода

    Госнефтекомпания SOCAR рассматривает возможность использования многочисленных истощенных нефтяных и газовых скважин для проектов по хранению углерода в будущем.

    Как сообщает Report, что об этом заявил Эльчин Таргулиев, эксперт SOCAR по ветровой и солнечной энергии, на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

    По его словам, эти скважины уже не используются для добычи и могут быть использованы как углеродные хранилища.

    "Мы можем хранить углерод в этих скважинах. Однако все эти проекты пока находятся преимущественно на исследовательской стадии", - отметил он.

    SOCAR углерод хранение скважины
    SOCAR-ın istifadəsiz quyuları karbonun saxlanılması üçün istifadə edilə bilər
    SOCAR's inactive wells may be used for carbon storage

    Последние новости

    12:09

    Марк Рютте: НАТО и ЕС продолжают совместную работу по защите Европы

    Другие
    12:08

    Швеция и Украина ведут переговоры по поставкам истребителей Gripen

    Другие страны
    12:06
    Фото

    Азербайджан завоевал еще одну медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    12:04

    Проходит церемония прощания с заслуженным артистом Джабиром Имановым

    Происшествия
    11:59

    Милли Меджлис принял заявление по случаю Дня памяти - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    11:59

    В Пакистане произошел взрыв, пострадали 19 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:54

    Зеленский: К инициативе PURL готовы присоединиться еще шесть стран

    В регионе
    11:48

    Азербайджан приветствует мирный план Трампа по Газе

    Внешняя политика
    11:45

    Masdar Azerbaijan: Консультируем правительство по законодательству в сфере ВИЭ

    Энергетика
    Лента новостей