SOCAR рассматривает возможность использования истощенных скважин хранению углерода
Энергетика
- 30 сентября, 2025
- 11:31
Госнефтекомпания SOCAR рассматривает возможность использования многочисленных истощенных нефтяных и газовых скважин для проектов по хранению углерода в будущем.
Как сообщает Report, что об этом заявил Эльчин Таргулиев, эксперт SOCAR по ветровой и солнечной энергии, на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).
По его словам, эти скважины уже не используются для добычи и могут быть использованы как углеродные хранилища.
"Мы можем хранить углерод в этих скважинах. Однако все эти проекты пока находятся преимущественно на исследовательской стадии", - отметил он.
Последние новости
12:09
Марк Рютте: НАТО и ЕС продолжают совместную работу по защите ЕвропыДругие
12:08
Швеция и Украина ведут переговоры по поставкам истребителей GripenДругие страны
12:06
Фото
Азербайджан завоевал еще одну медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2Индивидуальные
12:04
Проходит церемония прощания с заслуженным артистом Джабиром ИмановымПроисшествия
11:59
Милли Меджлис принял заявление по случаю Дня памяти - ОБНОВЛЕНОМилли Меджлис
11:59
В Пакистане произошел взрыв, пострадали 19 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:54
Зеленский: К инициативе PURL готовы присоединиться еще шесть странВ регионе
11:48
Азербайджан приветствует мирный план Трампа по ГазеВнешняя политика
11:45