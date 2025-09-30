SOCAR рассматривает возможность использования истощенных скважин хранению углерода

Госнефтекомпания SOCAR рассматривает возможность использования многочисленных истощенных нефтяных и газовых скважин для проектов по хранению углерода в будущем.

Как сообщает Report, что об этом заявил Эльчин Таргулиев, эксперт SOCAR по ветровой и солнечной энергии, на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

По его словам, эти скважины уже не используются для добычи и могут быть использованы как углеродные хранилища.

"Мы можем хранить углерод в этих скважинах. Однако все эти проекты пока находятся преимущественно на исследовательской стадии", - отметил он.