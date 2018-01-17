SOCAR прокомментировал распространенную в СМИ ложную информацию

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) прокомментировала распространенную в последние дни в СМИ ложную информацию.

Как сообщили в SOCAR в ответ на запрос Report, SOCAR и Palmali Group приостановили существовавшие соглашения по транспортным услугам по обоюдному согласию сторон: "Стороны никогда не учреждали совместного предприятия (компанию). SOCAR осуществляет перевозку своих товаров за счет собственных ресурсов. 14 судов, о которых идет речь в СМИ, куплены SOCAR. Ранее они принадлежали Palmali Group, но позже в результате переговоров между сторонами были проданы SOCAR".

В компании подчеркнули, что новости о конфискации этих судов SOCAR не соответствуют действительности: "Palmali Group в настоящее время имеет большую задолженность перед SOCAR, сформировавшуюся в рамках ранее реализуемого соглашения. Мы не считаем целесообразным комментировать данный все еще нерешенный вопрос".