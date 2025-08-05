О нас

SOCAR: Продажа бензина АИ-95 полностью восстановлена с сегодняшнего дня

SOCAR: Продажа бензина АИ-95 полностью восстановлена с сегодняшнего дня Продажа бензина марки «АИ-95» на автозаправочных станциях бренда «SOCAR» не прекращалась.
Энергетика
5 августа 2025 г. 12:54
SOCAR: Продажа бензина АИ-95 полностью восстановлена с сегодняшнего дня

Продажа бензина марки "АИ-95" на автозаправочных станциях бренда "SOCAR" не прекращалась.

Об этом Report сообщили в ОАО "SOCAR Petroleum", комментируя распространявшуюся информацию о приостановке в последние дни реализации премиум-бензина "АИ-95" на многих АЗС Баку.

В компании отметили, что из-за высокого спроса на некоторых станциях временно закончились запасы топлива.

"Однако с сегодняшнего дня продажа "АИ-95" полностью восстановлена на всех АЗС, и водители могут беспрепятственно заправляться",- заявили в "SOCAR Petroleum".

Как сообщалось, ОАО "SOCAR Petroleum", основанное в 2008 году, осуществляет куплю-продажу нефтегазовых продуктов под брендом "SOCAR" на территории Азербайджана, а также предоставляет качественные услуги снабжения в соответствии с международными стандартами. Первые 3 автозаправочные станции компании были введены в эксплуатацию 7 мая 2010 года.

В настоящее время на балансе "SOCAR Petroleum" находятся 69 АЗС по всей стране. Кроме того, функционируют 1 терминал сжатого природного газа и 13 нефтяных терминальных баз, принадлежащих компании, из которых 11 расположены в регионах, а 2 - в Баку.

Компания "Azpetrol", одна из ведущих сетей автозаправочных станций страны, сообщила "Report", что продажа премиум-бензина марки "АИ-95" на ее станциях не прекращалась.

В "Azpetrol" сообщили, что продажа 5 видов топлива, имеющихся на всех АЗС компании, продолжается, и в этой сфере не фиксировались каких-либо перебоев.

В настоящее время компания "Azpetrol" владеет 108 АЗС в Азербайджане. Кроме того, на балансе компании имеется один пункт заправки сжиженным газом (пропан-бутан) и один терминал сжатого природного газа (CNG), предназначенный для общественного транспорта и соответствующий современным стандартам. В настоящее время на действующих станциях функционируют 4 пункта заправки сжатым природным газом, 4 пункта заправки сжиженным газом, а также 23 пункта зарядки электромобилей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке SOCAR: Bu gündən “Ai-95” yanacağının satışı tam bərpa olunur - EKSKLÜZİV

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

SOCAR: Bu gündən yanacaqdoldurma stansiyalarında “Ai-95” yanacağının satışı tam bərpa olunur - EKSKLÜZİV
SOCAR: Bu gündən yanacaqdoldurma stansiyalarında “Ai-95” yanacağının satışı tam bərpa olunur - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 12:48
Bakının Binə qəsəbəsində işıq kəsiləcək
Bakının Binə qəsəbəsində işıq kəsiləcək
5 avqust 2025 09:32
Bakının Biləcəri və Kürdəxanı qəsəbələrində qaz olmayacaq
Bakının Biləcəri və Kürdəxanı qəsəbələrində qaz olmayacaq
5 avqust 2025 09:24
Azərbaycan neftinin qiyməti 71 dollardan aşağı düşüb
Azərbaycan neftinin qiyməti 71 dollardan aşağı düşüb
5 avqust 2025 09:12
ExxonMobil 10 illik fasilədən sonra Liviyadakı fəaliyyətini bərpa edəcək
"ExxonMobil" 10 illik fasilədən sonra Liviyadakı fəaliyyətini bərpa edəcək
5 avqust 2025 04:04
Bakının Nəsimi rayonunun bir sıra ərazisində işıq olmayacaq
Bakının Nəsimi rayonunun bir sıra ərazisində işıq olmayacaq
4 avqust 2025 17:54
Dorin Jungiyetu: “Moldova Azərbaycanı qaz təchizatçısı kimi dəvət edir” - EKSKLÜZİV
Dorin Jungiyetu: “Moldova Azərbaycanı qaz təchizatçısı kimi dəvət edir” - EKSKLÜZİV
4 avqust 2025 17:14
Bakıdakı binaların istilik sistemləri sınaq yoxlanışından keçiriləcək
Bakıdakı binaların istilik sistemləri sınaq yoxlanışından keçiriləcək
4 avqust 2025 15:14
Naxçıvan Enerji dövlət qeydiyyatına alınıb
"Naxçıvan Enerji" dövlət qeydiyyatına alınıb
4 avqust 2025 10:55
TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri azalıb
TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri azalıb
4 avqust 2025 10:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi