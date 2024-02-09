President
О нас

SOCAR предупреждает о случаях мошенничества от имени компании

SOCAR предупреждает о случаях мошенничества от имени компании В последнее время от имени Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) юридическим и физическим лицам предлагается сотрудничество, в частности, возможности вложения инвестиций, включая покупку фиктивных акций, трудоустройство и т.д. Подобное мо
Энергетика
9 февраля 2024 г. 13:14
SOCAR предупреждает о случаях мошенничества от имени компании

В последнее время от имени Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) юридическим и физическим лицам предлагается сотрудничество, в частности, возможности вложения инвестиций, включая покупку фиктивных акций, трудоустройство и т.д. Подобное мошенничество осуществляется через различные интернет-каналы, соцсети, мобильные приложения, электронную почту или телефонные звонки.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении SOCAR.

В целях борьбы с подобными случаями компания активно сотрудничает с соответствующими госструктурами, общественность регулярно информируется посредством соцсетей и СМИ.

SOCAR оперативно реагирует на обращения и жалобы граждан, которые вместе с установленными в ходе мониторинга социальных сетей фактами передаются в МВД Азербайджана.

За прошедший период в компании ответили на более чем 60 обращений по данному вопросу. Установлено, что звонки на телефоны граждан, в основном, поступают из зарубежных стран. В результате сотрудничества SOCAR с Министерством цифрового развития и транспорта, удалены мобильные приложения, связанные с фейковыми инвестиционными кампаниями.

В компании призвали граждан быть осторожными и бдительными, доверять только информации из официальных источников.

"Если вы столкнулись с подобной ситуацией, просим незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и отправить информацию на электронный адрес [email protected]", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке SOCAR onun adından istifadə etməklə dələduzluq hallarına dair çağırış edib

Самое важное

Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
9 февраля 2024 г. 12:56
Президент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
Президент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
9 февраля 2024 г. 12:56
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:57
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:33
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 20:17
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
8 февраля 2024 г. 20:07
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 19:31
Нечирван Барзани позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Нечирван Барзани позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 18:36
Президент Ильхам Алиев принял Генсека и главу международной миссии по наблюдению за выборами ТЮРКПА
Президент Ильхам Алиев принял Генсека и главу международной миссии по наблюдению за выборами ТЮРКПА
8 февраля 2024 г. 16:15
Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 12:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi