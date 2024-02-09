SOCAR предупреждает о случаях мошенничества от имени компании

В последнее время от имени Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) юридическим и физическим лицам предлагается сотрудничество, в частности, возможности вложения инвестиций, включая покупку фиктивных акций, трудоустройство и т.д. Подобное мо

В последнее время от имени Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) юридическим и физическим лицам предлагается сотрудничество, в частности, возможности вложения инвестиций, включая покупку фиктивных акций, трудоустройство и т.д. Подобное мошенничество осуществляется через различные интернет-каналы, соцсети, мобильные приложения, электронную почту или телефонные звонки.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении SOCAR.

В целях борьбы с подобными случаями компания активно сотрудничает с соответствующими госструктурами, общественность регулярно информируется посредством соцсетей и СМИ.

SOCAR оперативно реагирует на обращения и жалобы граждан, которые вместе с установленными в ходе мониторинга социальных сетей фактами передаются в МВД Азербайджана.

За прошедший период в компании ответили на более чем 60 обращений по данному вопросу. Установлено, что звонки на телефоны граждан, в основном, поступают из зарубежных стран. В результате сотрудничества SOCAR с Министерством цифрового развития и транспорта, удалены мобильные приложения, связанные с фейковыми инвестиционными кампаниями.

В компании призвали граждан быть осторожными и бдительными, доверять только информации из официальных источников.

"Если вы столкнулись с подобной ситуацией, просим незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и отправить информацию на электронный адрес [email protected]", - говорится в заявлении.