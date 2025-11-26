SOCAR представила собственную data-платформу для анализа корпоративных данных

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) представила собственную data-платформу, которая объединяет корпоративные данные в единый источник и упрощает их анализ для бизнеса и инженеров.

Как сообщает Report, об этом на Каспийской технической конференции SPE в Баку заявил руководитель отдела данных SOCAR Ульви Заманбаев.

По его словам, нефтегазовая отрасль остается достаточно консервативной в вопросах внедрения искусственного интеллекта (ИИ).

"Причина - высокая стоимость ошибок и связанных с ними рисков. Цена риска очень высока. Поэтому нам нужно быть максимально надежными и стабильными. И чтобы убедить бизнес, операторов, инженеров использовать инструменты ИИ, мы должны говорить с ними на одном языке. Мы формируем смешанные команды - инженеров и профильных специалистов, которые лучше понимают задачи бизнеса и интегрируются в процессы. Мы также создаем продукты, позволяющие бизнес-пользователям самостоятельно работать с данными: инструменты без кода, drag-and-drop-интерфейсы, которые дают возможность экспериментировать и чувствовать себя владельцами решений", - отметил У. Заманбаев.

Он добавил, что отрасль требует постоянных инноваций и экспериментов.

"В отличие от многих других сфер, нефтегазовый нуждается в большем количестве исследований, интеграции данных с физикой и предметными знаниями. Нам необходимо строить автоматизацию. И, конечно, ключевой вызов - данные. Если данные некачественные, то и результат будет таким же. Поэтому важно внедрять data governance, который часто недооценивают. Чтобы показать его ценность, мы определяем, какие данные могут принести наибольшую пользу, и внедряем управление данными именно там. В SOCAR мы создали data-платформу, соответствующую международным требованиям: она объединяет данные в единый источник и предоставляет удобные инструменты для их исследования", - подчеркнул представитель компании.