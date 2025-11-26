İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    SOCAR korporativ məlumatların təhlili üçün öz data-platformasını təqdim edib

    Energetika
    • 26 noyabr, 2025
    • 13:28
    SOCAR korporativ məlumatların təhlili üçün öz data-platformasını təqdim edib

    Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) korporativ məlumatları vahid mənbədə birləşdirən və onların biznes və mühəndislər tərəfindən təhlilini asanlaşdıran öz data-platformasını təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın məlumatlar şöbəsinin rəhbəri Ülvi Zamanbayev Bakıda keçirilən "SPE Xəzər Texniki Konfransı-2025"də bildirib.

    Onun sözlərinə görə, neft-qaz sənayesi süni intellektin tətbiqi məsələlərində kifayət qədər konservativ qalır:

    "Səbəb - səhvlərin və onlarla bağlı risklərin yüksək dəyəridir. Riskin dəyəri çox yüksəkdir. Buna görə də biz maksimum etibarlı və sabit olmalıyıq. Biznesi, operatorları, mühəndisləri süni intellekt alətlərindən istifadə etməyə razı salmaq üçün biz onlarla eyni dildə danışmalıyıq. Qarışıq komandalar formalaşdırırıq - biznes tapşırıqlarını daha yaxşı başa düşən və proseslərə inteqrasiya olunan mühəndislər və profil mütəxəssisləri. Biz, həmçinin biznes istifadəçilərinə məlumatlarla sərbəst işləməyə imkan verən məhsullar yaradırıq: kodsuz alətlər, "drag-and-drop-interfeyslər". Bunlar eksperiment aparmağa və özlərini həllərin sahibi kimi hiss etmələrinə imkan verir".

    Ü.Zamanbayev əlavə edib ki, sənaye daimi innovasiyalar və eksperimentlər tələb edir:

    "Bir çox sahələrdən fərqli olaraq, neft-qaz sahəsi daha çox tədqiqat, məlumatların fizika və sahə bilikləri ilə inteqrasiyasına ehtiyac duyur. Bizim avtomatlaşdırma qurmağımız zəruridir. Əlbəttə, əsas çağırış - məlumatlardır. Əgər məlumatların keyfiyyəti aşağıdırsa, nəticə də eyni olacaq. Buna görə də çox vaxt lazımi şəkildə qiymətləndirilməyən "data governance"i tətbiq etmək vacibdir. Onun dəyərini göstərmək üçün biz hansı məlumatların ən böyük faydanı gətirə biləcəyini müəyyən edirik və məhz orada məlumatların idarə edilməsini tətbiq edirik. SOCAR-da biz beynəlxalq tələblərə uyğun data-platforma yaratdıq: o, məlumatları vahid mənbədə birləşdirir və onların tədqiqi üçün rahat alətlər təqdim edir".

    SOCAR Ülvi Zamanbayev SPE Xəzər texniki konfransı 2025
    SOCAR представила собственную data-платформу для анализа корпоративных данных
    SOCAR unveils data platform to advance AI adoption in energy sector

    Son xəbərlər

    14:15

    Dövlət Vergi Xidməti kirayə gəlirləri üzrə vergi dərəcəsinin azaldılmasını şərh edib

    Biznes
    14:15

    BCG: Azərbaycan süni intellekt sahəsində təsirli həllər yaratmaq qabiliyyətinə malikdir

    İKT
    14:14
    Foto

    Bakıda I Gənc Dəmiryolçular Forumu keçirilib

    İnfrastruktur
    14:05

    Ermənistan parlamentinin sədri: Uyğun bir vaxtda Azərbaycana getməyə hazıram

    Region
    14:05

    Ursula fon der Lyayen: Ukraynanın maliyyə ehtiyacları yalnız Avropanın hesabına baş verməməlidir

    Digər ölkələr
    13:58

    İlham Mirzəliyev Naftalanda vətəndaşları qəbul edəcək

    İnfrastruktur
    13:55

    Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisinə Novruz Bayramından sonra başlanılacaq - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    13:48

    İran Naxçıvandan Ermənistana dəmir yolu ilə yük göndərməyə çalışır - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    13:44

    Cabbar Əli Zakeri: "Astara" terminalının tikintisi gələn ilin Novruz bayramınadək yekunlaşacaq" - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti