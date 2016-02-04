​SOCAR построит городки на нескольких территориях

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) получила разрешение на строительство больших городков на нескольких территориях.

Как сообщает Report, об этом сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в ходе встречи с молодыми нефтяниками в Бакинском бизнес-центре.

Он отметил, что данный вопрос обсуждался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и разрешение на строительство получено.

Р.Абдуллаев сообщил, что SOCAR построит городки и кооперативные постройки на принадлежащих компании земельных участках в Гарадаге, Пираллахы и других территориях.

По его словам, реализация программы начнется в следующем месяце: "Мы постараемся обеспечить квартирами всех молодых нефтяников. Уже даны поручения нескольким управлениям SOCAR и начаты подготовительные работы. Каждое управление получит возможность взять земельный участок".

Глава SOCAR отметил, что долгосрочные кредиты нефтяников будут погашаться посредством удержания ежемесячной суммы с заработных плат.