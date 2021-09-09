SOCAR поставила в Украину 15 тыс. тонн авиатоплива

В августе этого года SOCAR Energy Ukraine импортировала в Украину 14,7 тыс. тонн авиационного топлива.

В августе этого года SOCAR Energy Ukraine импортировала в Украину 14,7 тыс. тонн авиационного топлива.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95".

Топливо поставила азербайджанская компания, в основном, из Беларуси и Литвы. В прошлом месяце SOCAR импортировала из Беларуси 14,2 тыс. тонн, а из Литвы - 0,5 тыс. тонн авиатоплива.

В целом, в августе объем авиатоплива, импортируемого из зарубежных стран на украинский рынок, вырос втрое в годовом сравнении и составил 37,4 тыс. тонн.

В прошлом месяце из Литвы в Украину было поставлено 5,4 тыс. тонн топлива, что на 36% больше показателя августа прошлого года.

В отчетном месяце из Беларуси в Украину было поставлено 27,6 тыс. тонн авиационного топлива, весь объем был импортирован компанией SOCAR.

Кроме того, в прошлом месяце Греция поставила Украине 4,4 тыс. тонн топлива.

В январе-августе этого года в Украину было импортировано 89,6 тыс. тонн авиационного топлива. Это на 21% больше, чем в январе-августе 2020 года.

Поставки из Литвы в Украину за 8 месяцев текущего года снизились на 30% по сравнению с январем-августом 2020 года и составили 31,8 тыс. тонн.