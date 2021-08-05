SOCAR в июле поставила в Украину 4 тыс. тонн авиатоплива

В июле этого года SOCAR Energy Ukraine импортировала в Украину 4 тысячи тонн авиационного топлива.

В июле этого года SOCAR Energy Ukraine импортировала в Украину 4 тысячи тонн авиационного топлива.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95".

Ресурс поставлялся азербайджанской компанией, в основном, из Беларуси и Литвы. В прошлом месяце SOCAR импортировала из Беларуси 2,8 тыс. тонн, а из Литвы - 1,2 тыс. тонн авиационного топлива.

В целом, в июле объем авиатоплива, импортируемого из зарубежных стран на украинский рынок, снизился на 6,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года и составил 12,4 тыс. тонн.

В прошлом месяце из Литвы в Украину было поставлено 6 тыс. тонн ресурса, что на 14% больше показателя июля прошлого года.

В отчетном месяце из Беларуси в Украину было поставлено 2,8 тыс. тонн авиационного топлива, весь объем был импортирован компанией SOCAR.

Кроме того, в прошлом месяце Греция поставила Украине 2,8 тыс. тонн топлива.

В январе-июле этого года в Украину было импортировано 52,2 тыс. тонн авиационного топлива. Это на 14,7% меньше, чем в январе-июле 2020 года.

Поставки ресурса из Литвы в Украину за 7 месяцев текущего года выросли на 38% по сравнению с январем-июлем 2020 года и составили 14,7 тыс. тонн.