SOCAR Polymer сэкономил более 200 млн манатов

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Расположение заводов ООО SOCAR Polymer по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности на территории Сумгайытского химико-промышленного парка позволило предприятию сэкономить более 200 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор SOCAR Polymer Фарид Джафаров на проходящем в Баку мероприятии "Организация стоимостной цепочки - от сырья до конечного продукта".

Он отметил, что отечественные предприятия смогут производить конечную продукцию из вырабатываемого на заводах сырья. Гендиректор подчеркнул, что местный рынок является приоритетным, и они готовы оказывать техническую поддержку компаниям, а также намерены устанавливать долгосрочные партнерские отношения.

По его словам, производство конечной продукции из полимерных гранул также означает создание дополнительных рабочих мест:

"Если на этапе производства полимерных гранул из 1000 тонн нефти требуется труд 10-12 человек, то для получения конечной продукции из 1000 тонн гранул необходим труд 45-52 работников".