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SOCAR получил разрешение на аренду 5 АЗС в Румынии

SOCAR получил разрешение на аренду 5 АЗС в Румынии SOCAR получил разрешение на аренду 5 АЗС в Румынии
Энергетика
10 июля 2020 г. 17:03
SOCAR получил разрешение на аренду 5 АЗС в Румынии

Совет по конкуренции Румынии утвердил соглашение об аренде дочерней компанией Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Румынии - SOCAR Petroleum SA 5 автозаправочных станций, эксплуатируемых IPECO S.A в регионе Горж.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, компания будет эксплуатировать эти АЗС на основе долгосрочной аренды.

Отметим, что SOCAR осуществляет оптовую и розничную продажу нефтепродуктов на территории Румынии с 2011 года через свою дочернюю компанию SOCAR Petroleum SA. Компания в настоящее время владеет сетью из 45 АЗС.

В апреле было одобрено соглашение о том, что компания арендует 6 автозаправочных станций в Араде, Тимише и Сибиу сроком на 10 лет.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR-a Rumıniyada 5 YDM-in icarəsi üçün razılıq verilib

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