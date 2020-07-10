SOCAR получил разрешение на аренду 5 АЗС в Румынии

SOCAR получил разрешение на аренду 5 АЗС в Румынии

Совет по конкуренции Румынии утвердил соглашение об аренде дочерней компанией Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Румынии - SOCAR Petroleum SA 5 автозаправочных станций, эксплуатируемых IPECO S.A в регионе Горж.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, компания будет эксплуатировать эти АЗС на основе долгосрочной аренды.

Отметим, что SOCAR осуществляет оптовую и розничную продажу нефтепродуктов на территории Румынии с 2011 года через свою дочернюю компанию SOCAR Petroleum SA. Компания в настоящее время владеет сетью из 45 АЗС.

В апреле было одобрено соглашение о том, что компания арендует 6 автозаправочных станций в Араде, Тимише и Сибиу сроком на 10 лет.