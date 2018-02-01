SOCAR подписал контракт с компанией Maire Tecnimont на строительство новых установок на НПЗ

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Баку. 1 февраля REPORT.AZ/ Сегодня Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (БНПЗ) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и альянс Tecnimont/Kinetics Technology подписали контракт EPC на строительство новых установок в рамках проекта реконструкции и модернизации завода.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

В рамках проекта завершены работы по первичному детальному проектированию (FEED) и проведены тендеры на реализацию этапа EPC (проектирование, закупки, строительство). Работы EPC состоят из двух частей: строительство новых и реконструкция имеющихся установок. Тендер на строительство новых установок был объявлен 10 февраля 2017 года, и в процессе отбора приняли участие 5 международных компаний. Подрядчиком для строительства новых установок был выбран альянс из дочерних компаний Maire Tecnimont SpA – Tecnimont и Kinetics Technology. Согласно контракту, предусмотрено строительство более 10 производственных установок. Реконструкция имеющихся установок возложена на компанию Técnicas Reunidas, победившую в декабрьском тендере.

На церемонии подписания в SOCAR Tower присутствовали высокопоставленные лица от обеих сторон, а также посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари. Контракт был подписан директором БНПЗ Эльманом Исмаиловым и генеральным исполнительным директором Maire Tecnimont S.p.A. Пьер-Роберто Фольгиеро.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на церемонии подписания заявил, что SOCAR еще на один шаг приблизился к производству отвечающего требованиям стандарта Евро-5 высококачественного дизеля, бензина и других видов топлива: "Maire Tecnimont S.p.A - одна из ведущих компаний мира. Наше сотрудничество в ближайшие годы позволит обеспечить высококачественным топливом внутренний рынок Азербайджана и увеличить доходы страны от экспорта".

Пьер-Роберто Фольгиеро отметил, что подписание нового контракта после двух стратегических нефтехимических проектов, реализованных компанией в Азербайджане, позволит группе Maire Tecnimont наладить плодотворные отношения с SOCAR. Он также отметил, что Maire Tecnimont намерен продолжить совместную подготовку местных кадров в сотрудничестве с Бакинской высшей школой нефти SOCAR и расширить эти работы после подписания нового контракта.

Следует отметить, что проект реконструкции и модернизации БНПЗ будет реализован в три этапа, после чего годовая перерабатывающая мощность завода увеличится до 7,5 млн тонн.

Первый этап предусматривает строительство новой битумной установки, других установок общего заводского хозяйства, а также пункта заправки сжиженным газом в 2018 году; на втором этапе до конца 2020 года будет построена установка для производства дизеля в соответствии со стандартом "Евро-5"; последний этап включает строительство к началу 2021 года новых установок по производству бензина Ai-92/95/98, соответствующего стандартам качества "Евро-5".

Maire Tecnimont S.p.A. включена в реестр Миланской фондовой биржи и занята в сфере проектирования, закупок и строительства. Компания имеет представительства в 40 странах, контролирует 50 компаний, персонал группы компаний составляет около 8 тыс. человек. Альянс Tecnimont/Kinetics Technology входит в группу компаний. Компания Tecnimont привлечена к проекту SOCAR-POLYMER в качестве подрядчика EPC.