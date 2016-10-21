SOCAR подает населению предусмотренный для хранения газ из-за похолодания

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Объем подаваемого населению газа в последние дни увеличен в связи с похолоданием. Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по вопросам транспортировки нефти и газа и газового хозяйства Рахман Гурбанов.

Вице-президент компании отметил, что объем закачиваемого в газохранилища газа сокращен, и эти дополнительные объемы подаются населению. По его словам, населению подается в целом 16-17 млн кубометров газа в стуки: "Несмотря на то, что переход к зимнему графику в стране ожидается 15 ноября, "Азеригаз" уже готов его осуществить".

Коснувшись причин сокращения объемов товарного газа, он отметил, что это связано с увеличением объемов закачек в пласты на АЧГ и в газохранилища в связи с подготовкой к зимнему сезону: "Поэтому товарный газ сократился".

По его словам, сезон закачки газа в газохранилища еще не завершился.