​SOCAR планирует пробурить 50-60 скважин на "Нефтяных Камнях"

В ближайшие годы на "Нефтяных Камнях" планируется пробурить около 50-60 скважин.

Как сообщает Report, об этом рассказал в ходе организованного на "Нефтяные Камни" медиа-тура замначальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, на "Нефтяных Камнях" планируется строительство пяти площадок-платформ.

"Нефтяные Камни" являются стратегическим коммуникационным и инфраструктурным узлом, объединяющим другие нефтяные месторождения Азербайджана. До 70% годовой добычи нефти и газа SOCAR поступает на берег с "Нефтяных Камней". Добываемая здесь нефть нагревается до 35-40 градусов в особых печах и транспортируется посредством труб протяженностью более 70 километров на берег - в терминал Дюбенди, откуда направляется по назначению - на экспорт или переработку. Прием, первичная переработка и отгрузка попутного газа с месторождения "Гюнешли" и платформы "Чираг-1" осуществляются через компрессорную станцию".