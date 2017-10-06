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    SOCAR Petroleum запустил новую кампанию для водителей

    Кампания продлится один год

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ SOCAR Petroleum совместно с ASAN Radio запустил новую кампанию для водителей.

    Как сообщили Report в SOCAR Petroleum, кампания продлится один год.

    Так, три раза в неделю в будние дни на ASAN Radio в разные часы будет транслироваться передача "Время такси". Первый подъехавший к Службе ASAN в объявленное ведущим время водитель считается победителем и получает купон на 30 манатов.

    В Баку имеется 5, в Сумгайыте 1 центр Службы ASAN. Победитель может получить любой вид топлива на 30 манатов, предъявив купон на любой из АЗС SOCAR Petroleum.

    "Компания и впредь будет радовать клиентов различными акциями", - сказали в SOCAR Petroleum.

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