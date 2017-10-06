SOCAR Petroleum запустил новую кампанию для водителей

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ SOCAR Petroleum совместно с ASAN Radio запустил новую кампанию для водителей.

Как сообщили Report в SOCAR Petroleum, кампания продлится один год.

Так, три раза в неделю в будние дни на ASAN Radio в разные часы будет транслироваться передача "Время такси". Первый подъехавший к Службе ASAN в объявленное ведущим время водитель считается победителем и получает купон на 30 манатов.

В Баку имеется 5, в Сумгайыте 1 центр Службы ASAN. Победитель может получить любой вид топлива на 30 манатов, предъявив купон на любой из АЗС SOCAR Petroleum.

"Компания и впредь будет радовать клиентов различными акциями", - сказали в SOCAR Petroleum.