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SOCAR Petroleum увеличила розничные продажи КПГ на 39 %

SOCAR Petroleum увеличила розничные продажи КПГ на 39 % За январь-ноябрь текущего года ЗАО SOCAR Petroleum реализовало на розничном рынке 3,163 млн кубометров компримированного природного газа (КПГ)
Энергетика
10 декабря 2020 г. 16:04
SOCAR Petroleum увеличила розничные продажи КПГ на 39 %

За январь-ноябрь текущего года ЗАО SOCAR Petroleum реализовало на розничном рынке 3,163 млн кубометров компримированного природного газа (КПГ).

Об этом Report сообщил пресс-секретарь компании Узеир Габиббейли.

По его словам, розничные продажи КПГ выросли на 39% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Он отметил, что продажа топлива осуществляется на 10 АЗС SOCAR Petroleum.

КПГ - это экономичное, экологически чистое (отвечающее требованиям стандарта Евро-6) моторное топливо, широко используемое в международной практике.

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Версия на азербайджанском языке “SOCAR Petroleum” CNG-nin pərakəndə satışını 39 % artırıb

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