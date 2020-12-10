SOCAR Petroleum увеличила розничные продажи КПГ на 39 %

За январь-ноябрь текущего года ЗАО SOCAR Petroleum реализовало на розничном рынке 3,163 млн кубометров компримированного природного газа (КПГ)

За январь-ноябрь текущего года ЗАО SOCAR Petroleum реализовало на розничном рынке 3,163 млн кубометров компримированного природного газа (КПГ).

Об этом Report сообщил пресс-секретарь компании Узеир Габиббейли.

По его словам, розничные продажи КПГ выросли на 39% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Он отметил, что продажа топлива осуществляется на 10 АЗС SOCAR Petroleum.

КПГ - это экономичное, экологически чистое (отвечающее требованиям стандарта Евро-6) моторное топливо, широко используемое в международной практике.