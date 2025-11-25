Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    SOCAR переводит все месторождения на цифровую модель управления

    Энергетика
    • 25 ноября, 2025
    • 15:49
    SOCAR переводит все месторождения на цифровую модель управления

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) переводит все месторождения на цифровую модель управления.

    Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по развитию резервуаров SOCAR Мурад Сеидов в ходе панельной дискуссии в рамках Каспийской технической конференции SPE-2025.

    По его словам, SOCAR принял решение управлять всеми месторождениями на основе структурных моделей, систем симуляции и планов развития месторождений:

    "Для каждого месторождения будут разработаны структурные модели, статические и динамические симуляции. Наши решения будут основываться только на реальных данных. После обеспечения надежности фундаментальных данных мы перейдем к более продвинутым этапам, таким как искусственный интеллект".

    Представитель SOCAR отметил, что, несмотря на многолетнюю эксплуатацию месторождений при крайне ограниченной информации, компании удалось достичь высоких результатов в сложных условиях.

    По его словам, SOCAR уже находится на этапе перехода от "малого количества данных к большему количеству данных", однако ни широкий бюджет, ни операционные возможности не позволяют собирать большие объемы данных по всем областям.

    Сеидов добавил, что параллельно компания укрепляет лаборатории, процессы сейсмической обработки и центры анализа образцов, постепенно создавая единую цифровую экосистему для повышения точности решений и устойчивости операций:

    "Наша цель - перевести управление всеми месторождениями в единую цифровую экосистему. Это повысит как точность принимаемых решений, так и устойчивость операций".

    Каспийская техническая конференция SPE-2025 Мурад Сеидов цифровая модель управления
    SOCAR bütün yataqları rəqəmsal idarəetmə modelinə keçirir

    Последние новости

    17:08
    Фото

    Грузия более 20 дней не пропускает через таможню азербайджанские грузовики с табачной продукцией

    Происшествия
    17:07
    Фото

    В Кяльбаджаре в рамках Дня города организована выставка

    Kультурная политика
    16:59

    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Происшествия
    16:54

    Сербия запросит у США 50 дней на поиск покупателя для российской доли в NIS - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:43
    Фото

    ПЕА и Компартия Кубы подписали соглашение о сотрудничестве

    Внешняя политика
    16:43

    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-западе Японии

    Другие страны
    16:36

    Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 678 млн манатов с госгарантией

    Финансы
    16:36

    Создается информационная система "Карта продовольственного обеспечения"

    Внутренняя политика
    16:33

    Джаббаров обсудил с вице-премьером Пакистана экономические перспективы

    Бизнес
    Лента новостей