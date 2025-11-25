Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) переводит все месторождения на цифровую модель управления.

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по развитию резервуаров SOCAR Мурад Сеидов в ходе панельной дискуссии в рамках Каспийской технической конференции SPE-2025.

По его словам, SOCAR принял решение управлять всеми месторождениями на основе структурных моделей, систем симуляции и планов развития месторождений:

"Для каждого месторождения будут разработаны структурные модели, статические и динамические симуляции. Наши решения будут основываться только на реальных данных. После обеспечения надежности фундаментальных данных мы перейдем к более продвинутым этапам, таким как искусственный интеллект".

Представитель SOCAR отметил, что, несмотря на многолетнюю эксплуатацию месторождений при крайне ограниченной информации, компании удалось достичь высоких результатов в сложных условиях.

По его словам, SOCAR уже находится на этапе перехода от "малого количества данных к большему количеству данных", однако ни широкий бюджет, ни операционные возможности не позволяют собирать большие объемы данных по всем областям.

Сеидов добавил, что параллельно компания укрепляет лаборатории, процессы сейсмической обработки и центры анализа образцов, постепенно создавая единую цифровую экосистему для повышения точности решений и устойчивости операций:

"Наша цель - перевести управление всеми месторождениями в единую цифровую экосистему. Это повысит как точность принимаемых решений, так и устойчивость операций".