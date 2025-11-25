SOCAR bütün yataqları rəqəmsal idarəetmə modelinə keçirir
- 25 noyabr, 2025
- 15:10
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) bütün yataqların idarə olunmasını tam rəqəmsal modellərə keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bunu SOCAR-ın rezervuarların inkişafı üzrə meneceri Murad Seyidov "SPE Xəzər Texniki Konfransı-2025" çərçivəsində keçirilən panel müzakirəsində deyib.
Onun sözlərinə görə, SOCAR böyük və kiçik bütün yataqları tam struktur modellər, simulyasiya sistemləri və sahə inkişaf planları əsasında idarə etməyə qərar verib.
M.Seyidov bu yanaşmanın şirkətin məlumat əsaslı qərarvermə modelinə keçidinin əsas mərhələsi hesab olunduğunu deyib:
"Hər bir yataq üçün struktur modellər, statik və dinamik simulyasiyalar hazırlanacaq. Qərarlarımız yalnız real məlumatlara söykənəcək. Fundamental məlumat etibarlılığı təmin edildikdən sonra süni intellekt kimi daha qabaqcıl mərhələlərə keçəcəyik".
SOCAR nümayəndəsi əlavə edib ki, şirkət uzun illər çox məhdud məlumatla yataqları idarə etsə də, çətin şəraitdə belə yüksək nəticələr əldə edə bilib:
"SOCAR az məlumatla işləməyi bacaran və bu mühitdə dayanıqlılıq göstərən bir şirkətdir. Lakin indi əsas məsələ düzgün sualı tapmaq və cavablandırılması vacib olan qeyri-müəyyənlikləri müəyyənləşdirməkdir", - o deyib.
Onun sözlərinə görə, SOCAR artıq "az məlumatdan - daha çox məlumata" keçid mərhələsindədir, lakin nə geniş büdcə, nə də əməliyyat imkanları bütün sahələr üzrə böyük həcmli məlumat toplamağa imkan verir:
"Hər bir monitorinq və məlumat toplama prosesi konkret qərarı dəstəkləməlidir. Hər bir məlumat nöqtəsinin bir cümləlik məqsədi olmalıdır. Əgər bu cümlə aydın deyilsə, həmin məlumatı toplamağa ehtiyac yoxdur".
M.Seyidov qeyd edib bildirib ki, SOCAR qərar yönümlü məlumat toplama və məlumat yönümlü qərarverməni paralel şəkildə tətbiq etməyə başlayıb:
"Bizim üçün əsas olan qərara əsaslanan məlumat toplamaq və toplanmış məlumata əsaslanan qərar verməkdir. Hər bir məlumat isə yalnız toplandığı məqsədə uyğun istifadə olunmalıdır".
O əlavə edib ki, SOCAR paralel olaraq laboratoriyaları, seysmik emal proseslərini və nümunə analiz mərkəzlərini də gücləndirir:
"Hədəfimiz bütün yataqların idarə olunmasını vahid rəqəmsal ekosistemə keçirməkdir. Bu, həm qərarların dəqiqliyini artıracaq, həm də əməliyyatların dayanıqlığını yüksəldəcək".