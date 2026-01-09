Замглавы МИД Армении и Ирана обсудили "Маршрут Трампа"
В регионе
- 09 января, 2026
- 22:09
Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян и замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи провели политические консультации.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу армянского внешнеполитического ведомства.
Согласно информации, стороны рассмотрели повестку двусторонних отношений, а также обменялись мнениями о реализации конкретных программ, включая перспективы развития сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма и других областях.
Замглавы МИД двух стран также обсудили новые возможности, которые откроются с запуском "Маршрута Трампа" (TRIPP).
