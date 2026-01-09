Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Замглавы МИД Армении и Ирана обсудили "Маршрут Трампа"

    В регионе
    • 09 января, 2026
    • 22:09
    Замглавы МИД Армении и Ирана обсудили Маршрут Трампа

    Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян и замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи провели политические консультации.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу армянского внешнеполитического ведомства.

    Согласно информации, стороны рассмотрели повестку двусторонних отношений, а также обменялись мнениями о реализации конкретных программ, включая перспективы развития сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма и других областях.

    Замглавы МИД двух стран также обсудили новые возможности, которые откроются с запуском "Маршрута Трампа" (TRIPP).

    Иран Армения политические консультации "Маршрут Трампа"
    İran və Ermənistan rəsmiləri "Tramp marşrutu"nu müzakirə ediblər

