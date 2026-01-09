Замглавы МИД Армении и Ирана обсудили "Маршрут Трампа"

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян и замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи провели политические консультации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу армянского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, стороны рассмотрели повестку двусторонних отношений, а также обменялись мнениями о реализации конкретных программ, включая перспективы развития сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма и других областях.

Замглавы МИД двух стран также обсудили новые возможности, которые откроются с запуском "Маршрута Трампа" (TRIPP).