SOCAR переходит на более экономичные решения при падении дебитов скважин

Ускоренное истощение пластов остается ключевой проблемой для большинства нефтегазовых месторождений Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил советник директора ООО "SOCAR Upstream Operation Management" по бурению, заканчиванию и внутрискважинным работам Вюсал Раджабов, выступая на конференции и выставке IADC Drilling Caspian & Black Sea 2026 в Баку.

По его словам, из-за снижения пластового давления дебиты скважин уже существенно ниже прежних показателей, что требует особенно взвешенного подхода к затратам и поиска более экономически эффективных решений.

"Мы должны быть предельно осторожны в инвестициях и отходить от универсальных подходов в пользу оптимизированных технологий", - подчеркнул он.

В. Раджабов отметил, что, согласно отраслевым стандартам и руководствам, на многих объектах требуется установка гравийных фильтров (gravel pack). Однако классическая технология намывки гравия, по его словам, экономически нецелесообразна для большинства таких скважин.

"Поэтому нам приходится выходить за рамки привычных решений и применять технологии, адаптированные под конкретные геологические и экономические условия", - добавил он.

В частности, вместо дорогостоящей и сложной намывки гравия в открытом стволе Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала внедрять автономные фильтры.

"Это решение уже доказало свою эффективность на практике", - отметил советник.