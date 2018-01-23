SOCAR передал "Азерэнержи" 4,7 млрд кубометров газа в прошлом году

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Управление экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) передало ОАО "Азерэнержи" 4,725 млрд кубометров газа в 2017 году.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Управления экспорта газа Гагамали Сейфуллаев в интервью газете "Ики сахиль".

По его словам, в общей сложности, за этот период Управление приняло 14,838 млрд кубометров газа.

Из этого объема 2,896 млрд кубометров получено от Азербайджанской международной операционной компании (АМОК, по "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ)), 2,793 млрд кубометров - Азербайджанской компании газового снабжения (АКГС, "Шахдениз"), 313 млн кубометров - операционных компаний, 6,708 млрд кубометров - ПО "Азнефть".

За отчетный период 1,761 млрд кубометров газа импортировано из Ирана, 349 млн кубометров – России.

Начальник управления отметил, что 5,813 млрд кубометров газа передано ПО "Азеригаз", 4,725 млрд кубометров - ОАО "Азерэнержи", 2,650 млрд кубометров - ПО "Азнефть" и другим источникам.

Экспорт в Грузию составил 1,380 млрд кубометров природного газа в 2017 году. В отчетном периоде 270 млн кубометров газа транспортировано в Нахчыван.