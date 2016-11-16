SOCAR перечислил в госбюджет 1,15 млрд манатов

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В октябре 2016 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) перечислила в госбюджет страны 125,345 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в январе-сентябре отчисления в госбюджет составили 1 150 172 тыс. манатов.

Помимо этого, в октябре SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 12,207 млн манатов, что на 1,9 млн манатов или 9% больше соответствующего периода прошлого года. В целом, в январе-октябре отчисления компании в ГФСЗ составили 119,370 млн манатов, что на 3,949 млн манатов или 3,4% превышает аналогичный показатель прошлого года.