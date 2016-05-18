​SOCAR открыл сезон заправки на воде в Украине

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В связи с открытием сезона навигации 2016 года компания SOCAR Ukraine спустила на воду плавучую АЗС в Киеве, которая предназначена для заправки яхт, катеров и лодок.

Как сообщает Report со ссылкой на OilNews, об этом заявили в компании.

Плавучая АЗС-бункеровщик находится в парке Дружбы народов на территории яхт-клуба "Примател" на Днепре.

Напомним, бункеровщик "Баку-1" перебрался на территорию яхт-клуба "Примател" в навигационном сезоне 2014 г., потеснив бункеровщик "Лукойл-Украина", который был первым в столице.

Второй нефтеналивной бункеровщик "Гянджа" находится в Одесской области в акватории яхт-клуба "Совиньон", в курортной зоне в пригороде Одессы. Эта станция возобновила работу еще в апреле 2016 года.