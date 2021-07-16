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SOCAR опубликовал показатели добычи и экспорта за II квартал

SOCAR опубликовал показатели добычи и экспорта за II квартал Во II квартале текущего года на эксплуатируемых компанией месторождениях добыто около 2 млн тонн нефти и около 2 млрд кубометров газа, что означает рост добычи нефти и газа на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Энергетика
16 июля 2021 г. 13:14
SOCAR опубликовал показатели добычи и экспорта за II квартал

Во II квартале текущего года на эксплуатируемых компанией месторождениях добыто около 2 млн тонн нефти и около 2 млрд кубометров газа, что означает рост добычи нефти и газа на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Общая добыча газа по стране увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и приблизилась к 10 млрд кубометров, а добыча нефти снизилась и составила 8,4 млн тонн.

В рамках мероприятий по оптимизации, проведенных в SOCAR, в течение квартала объем буровых работ был сокращен до 14 тыс. метров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во II квартале SOCAR переработал более 1,8 млн тонн нефти, что на 24% больше показателя за прошлый год. В то же время на газоперерабатывающем заводе компании за квартал было переработано 819 млн кубометров природного газа.

За отчетный период SOCAR экспортировала на внешние рынки 4,2 млн тонн сырой нефти. В этот объем, помимо нефти, добываемой компанией за счет собственных мощностей, входит нефть, которая приходится на долю SOCAR и Азербайджана в рамках контрактов с консорциумом международных нефтегазовых компаний.

Общий объем экспорта газа страной превысил 3,5 млрд кубометров. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт продукции нефтепереработки и нефтехимии в апреле-июне составил около 755 тыс. тонн, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во II квартале уровень фактического потребления газа в стране составил около 2,2 млрд кубометров.

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Версия на английском языке SOCAR publishes production and export figures for 2nd quarter of 2021
Версия на азербайджанском языке SOCAR II rübün qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərini açıqlayıb

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