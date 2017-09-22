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    SOCAR определился с местом установки морского основания на месторождении "Карабах"

    В настоящее время составляется проект предварительной разработки месторождения

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в этом году завершила инженерно-поисковые работы на месторождении "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия и определилась с местом установки морского основания. 

    Как передает Report, об этом сообщил вице-президент SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов в посвященном Дню нефтяников специальном выпуске газеты "Ики сахиль".

    По его словам, в настоящее время составляется проект предварительной разработки месторождения.

    Вице-президент SOCAR отметил, что первая добыча нефти и газа с месторождения планируется в 2021 году.

    "В рамках подписанного в 1995 году Соглашения о долевом разделе добычи (PSA) на открытом операционной компанией CIPCO (Caspian International Petroleum Company) месторождении "Карабах" возобновились работы по разработке. В 2016 году в результате совместных с компанией Statoil исследований было установлено, что месторождение располагает большим потенциалом", - напомнил Я. Лятифов.

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