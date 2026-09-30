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    SOCAR обсудил с Halliburton перспективы сотрудничества в сфере разработки месторождений

    Энергетика
    • 30 сентября, 2026
    • 17:52
    SOCAR обсудил с Halliburton перспективы сотрудничества в сфере разработки месторождений

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и американская компания Halliburton обсудили перспективы сотрудничества в сферах разработки нефтегазовых месторождений, повышения эффективности добычи, цифровизации и внедрения инновационных технологий.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения на эту тему состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с президентом компании Halliburton по Восточному полушарию Рами Яссином.

    В ходе беседы было отмечено, что Halliburton на протяжении многих лет успешно осуществляет деятельность в Азербайджане. Выражено удовлетворение существующими связями между SOCAR и Halliburton, рассмотрены возможности дальнейшего расширения партнерства по проектам SOCAR в Азербайджане и других странах.

    Гостю была предоставлена информация о работе SOCAR в сфере цифровизации и внедрения решений на основе искусственного интеллекта. В этом контексте с удовлетворением отмечено принятие Карбамидного завода в члены Сети "Глобальный маяк" Всемирного экономического форума.

    Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    SOCAR обсудил с Halliburton перспективы сотрудничества в сфере разработки месторождений
    SOCAR обсудил с Halliburton перспективы сотрудничества в сфере разработки месторождений

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Искусственный интеллект (ИИ) Halliburton Цифровые решения
    Фото
    SOCAR ABŞ şirkəti ilə hasilatın səmərəliliyinin artırılmasını müzakirə edib
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    SOCAR and Halliburton discuss potential cooperation in oil and gas
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