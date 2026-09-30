SOCAR обсудил с Halliburton перспективы сотрудничества в сфере разработки месторождений

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и американская компания Halliburton обсудили перспективы сотрудничества в сферах разработки нефтегазовых месторождений, повышения эффективности добычи, цифровизации и внедрения инновационных технологий.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения на эту тему состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с президентом компании Halliburton по Восточному полушарию Рами Яссином.

В ходе беседы было отмечено, что Halliburton на протяжении многих лет успешно осуществляет деятельность в Азербайджане. Выражено удовлетворение существующими связями между SOCAR и Halliburton, рассмотрены возможности дальнейшего расширения партнерства по проектам SOCAR в Азербайджане и других странах.

Гостю была предоставлена информация о работе SOCAR в сфере цифровизации и внедрения решений на основе искусственного интеллекта. В этом контексте с удовлетворением отмечено принятие Карбамидного завода в члены Сети "Глобальный маяк" Всемирного экономического форума.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.