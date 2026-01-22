SOCAR обсудил стратегическое партнерство с First Abu Dhabi Bank

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудила с крупнейшим финансовым институтом ОАЭ - First Abu Dhabi Bank (FAB) - возможности стратегического сотрудничества в финансовом и энергетическом секторах.

Как сообщает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф написал в соцсети X.

Встреча с генеральным директором FAB Ханой Аль Ростамани состоялась в рамках Всемирного экономического форума 2026 года в Швейцарии.

Стороны обменялись мнениями о корпоративной стратегии SOCAR, вопросах энергетической безопасности, инноваций, цифровизации и энергетического перехода, а также обсудили перспективы "зеленой энергетики", низкоуглеродные решения и устойчивое развитие энергетической отрасли.