    SOCAR обсудил стратегическое партнерство с First Abu Dhabi Bank

    Энергетика
    • 22 января, 2026
    • 18:57
    SOCAR обсудил стратегическое партнерство с First Abu Dhabi Bank

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудила с крупнейшим финансовым институтом ОАЭ - First Abu Dhabi Bank (FAB) - возможности стратегического сотрудничества в финансовом и энергетическом секторах.

    Как сообщает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф написал в соцсети X.

    Встреча с генеральным директором FAB Ханой Аль Ростамани состоялась в рамках Всемирного экономического форума 2026 года в Швейцарии.

    Стороны обменялись мнениями о корпоративной стратегии SOCAR, вопросах энергетической безопасности, инноваций, цифровизации и энергетического перехода, а также обсудили перспективы "зеленой энергетики", низкоуглеродные решения и устойчивое развитие энергетической отрасли.

