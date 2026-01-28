КНДР провела испытания обновленной крупнокалиберной РСЗО

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Другие страны
    • 28 января, 2026
    • 05:46
    КНДР провела испытания крупнокалиберной РСЗО обновленного типа.

    Об этом Report передает со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

    "Главное управление ракетостроения КНДР 27 января провело испытательную стрельбу для проверки эффективности обновленной крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО), в которую внедрена новая технология", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что выпущенные четыре реактивных снаряда системы залпового огня нанесли сильный удар по морским мишеням в 358,5 км от стартовой позиции. За ходом испытания наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

    "Сегодняшнее испытание имеет весьма важное значение в повышении эффективности стратегического сдерживания", - цитирует агентство лидера КНДР.

    Ким Чен Ын также сообщил, что на предстоящем IX съезде Трудовой партии Кореи будут намечены "планы следующего этапа дальнейшего укрепления сил сдерживания ядерной войны".

