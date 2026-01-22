İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    SOCAR "First Abu Dhabi Bank"ı ilə strateji tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Energetika
    • 22 yanvar, 2026
    • 18:42
    SOCAR First Abu Dhabi Bankı ilə strateji tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ən böyük maliyyə institutlarından biri olan "First Abu Dhabi Bank"ı (FAB) ilə maliyyə və enerji sektorları üzrə strateji tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

    FAB-ın baş icraçı direktoru Hana Al Rostamani ilə görüş İsveçrədə keçirilən Dünya İqtisadi Forumunun 2026-cı il toplantısı (World Economic Forum 2026 – WEF 2026) çərçivəsində keçirilib.

    Görüş zamanı SOCAR-ın korporativ strategiyası və uzunmüddətli prioritetləri, o cümlədən enerji təhlükəsizliyi, innovasiya, rəqəmsallaşma və enerji keçidi məsələləri diqqət mərkəzində olub.

    Bununla yanaşı, "yaşıl enerji" təşəbbüsləri, aşağı karbonlu həllər və enerji sənayesinin davamlı inkişafının təmin edilməsi istiqamətləri də müzakirə edilib, R. Nəcəf bildirib.

    Azərbaycan SOCAR Davos İqtisadi Forumu-2026 "First Abu Dhabi Bank"
    SOCAR обсудил стратегическое партнерство с First Abu Dhabi Bank
    SOCAR, First Abu Dhabi Bank mull strategic partnership opportunities

    Son xəbərlər

    19:25

    Gürcüstan Azərbaycandan kimya məhsullarının alışına çəkdiyi xərci 24 % artırıb

    Biznes
    19:18

    NATO-nun komitə sədri: Qrenlandiya ilə bağlı saziş hələ danışıqlar mərhələsindədir

    Digər ölkələr
    19:17

    Türkiyə prezidenti Pezeşkianla İrandakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    19:17

    "Real"ın üzvü UEFA Çempionlar Liqasında həftənin futbolçusu seçilib

    Futbol
    19:07
    Video

    DİN əməliyyat keçirib, 46 kq marixuana aşkarlanıb

    Hadisə
    19:00

    Zelenski: Sabah BƏƏ-də Ukrayna-ABŞ-Rusiya üçtərəfli görüşü keçiriləcək

    Digər ölkələr
    18:48

    Mikayıl Cabbarov: "Aİ ilə nəqliyyat-logistika infrastrukturunun inkişafı müzakirə olunub"

    Biznes
    18:48

    Zelenski Trampla görüşün məhsuldar keçdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    18:46

    Sabah Ordubadın bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilələr olacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti