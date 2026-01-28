В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек

Возгорание, произошедшее в частном доме в селе Нюрбачан Нюрбинского района Якутии (РФ), привело к гибели пяти человек.

Как передает Report, об этом в Telegram сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В результате пожара двое пострадавших доставлены в лечебное учреждение. Предварительно, имеются еще пострадавшие, дом поврежден огнем по всей площади 91 кв. м. <...> На месте пожара были обнаружены пятеро погибших, личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. К ликвидации пожара привлекались 10 человек и 2 единицы техники.