В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек
В регионе
- 28 января, 2026
- 05:20
Возгорание, произошедшее в частном доме в селе Нюрбачан Нюрбинского района Якутии (РФ), привело к гибели пяти человек.
Как передает Report, об этом в Telegram сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"В результате пожара двое пострадавших доставлены в лечебное учреждение. Предварительно, имеются еще пострадавшие, дом поврежден огнем по всей площади 91 кв. м. <...> На месте пожара были обнаружены пятеро погибших, личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. К ликвидации пожара привлекались 10 человек и 2 единицы техники.
