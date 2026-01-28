Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек

    В регионе
    • 28 января, 2026
    • 05:20
    В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек

    Возгорание, произошедшее в частном доме в селе Нюрбачан Нюрбинского района Якутии (РФ), привело к гибели пяти человек.

    Как передает Report, об этом в Telegram сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

    "В результате пожара двое пострадавших доставлены в лечебное учреждение. Предварительно, имеются еще пострадавшие, дом поврежден огнем по всей площади 91 кв. м. <...> На месте пожара были обнаружены пятеро погибших, личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

    По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. К ликвидации пожара привлекались 10 человек и 2 единицы техники.

    Yakutiyada fərdi yaşayış evində baş verən yanğında beş nəfər həlak olub

