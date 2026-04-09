    Энергетика
    • 09 апреля, 2026
    • 17:27
    SOCAR обсудил с Itochu возможности сотрудничества в нефтехимии и добыче энергоресурсов

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и японская корпорация Itochu обсудили работу по расширению сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, переговоры состоялись в ходе встречи президента компании Ровшана Наджафа с председателем Японо-Азербайджанского экономического комитета, главным операционным директором корпорации Itochu Тецуей Ямадой.

    На встрече стороны выразили удовлетворение успешным многолетним сотрудничеством между SOCAR и Itochu.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в различных областях энергетического сектора, включая разведку, добычу и нефтехимию, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Корпорация Itochu Энергосотрудничество Ровшан Наджаф Тецуя Ямада Япония
    SOCAR "Itochu" Korporasiyası ilə əlaqələrin genişləndirilməsini müzakirə edib
    SOCAR discusses expanding relations with ITOCHU Corporation

    Фото

