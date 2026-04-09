SOCAR обсудил с Itochu возможности сотрудничества в нефтехимии и добыче энергоресурсов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и японская корпорация Itochu обсудили работу по расширению сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, переговоры состоялись в ходе встречи президента компании Ровшана Наджафа с председателем Японо-Азербайджанского экономического комитета, главным операционным директором корпорации Itochu Тецуей Ямадой.

На встрече стороны выразили удовлетворение успешным многолетним сотрудничеством между SOCAR и Itochu.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в различных областях энергетического сектора, включая разведку, добычу и нефтехимию, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.