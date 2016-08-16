​SOCAR обнародовал число задержанных до сих пор в Турции сотрудников

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обнародовала число задержанных до сих пор бывших сотрудников SOCAR Turkey и выразила позицию касательно ареста бывших сотрудников Petkim Holding, в числе которых и экс-руководитель указанной компании.

В заявлении Report руководитель пресс-службы и отдела по связям с общественностью SOCAR Низамеддин Гулиев сказал, что как подчеркнул министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, вопрос об аресте бывших сотрудников никак не связан с Petkim и деятельностью SOCAR в Турции.

"Это - юридический процесс, осуществляемый соответствующими органами Турции. 26 из арестованных ранее 38 человек были отпущены, расследования в отношении остальных 12-ти человек продолжаются.

Компания SOCAR неоднократно заявляла, что полностью поддерживает осуществляемые турецкими госорганами процессы.

Petkim и другие действующие в Турции предприятия SOCAR нормально продолжают свою деятельность", - добавил Н.Гулиев.