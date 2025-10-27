SOCAR обнародовал показатели по бурению, добыче, переработке и экспорту за III квартал

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR в третьем квартале 2025 года выполнила буровые работы в объеме 12 тыс. метров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

На месторождениях, эксплуатируемых компанией самостоятельно или в качестве основного акционера, было добыто 1,8 млн тонн нефти и 1,94 млрд кубометров газа. Добыча газа по стране в сравнении с соответствующим периодом 2024 года увеличилась на 7,4% и составила 13 млрд кубометров. В целом за третий квартал 2025 года в Азербайджане было добыто 7 млн тонн сырой нефти.

За отчетный период SOCAR экспортировал 4,1 млн тонн нефти. Экспорт природного газа по стране составил 6,3 млрд кубометров, а потребление - 2,4 млрд кубометров. В экспорте природного газа зафиксирован рост на 8,7%.

В третьем квартале этого года SOCAR переработал 1,7 млн тонн нефти и 760 млн кубометров газа. На внешние рынки экспортировано 639,2 тыс. тонн нефтяных, нефтехимических и газохимических продуктов, произведенных на предприятиях SOCAR в Азербайджане. В экспорте нефти, нефтехимических и газохимических продуктов зафиксирован рост на 2,7%.