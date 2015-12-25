​SOCAR: Объем активного природного газа в газохранилищах равен 2,7 млрд. кубометров

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Управление эксплуатации газохранилищ Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) завершило процесс закачки природного газа в подземные хранилища "Гарадаг" и "Калмаз" для осенне-зимнего сезона 2015-2016 гг.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, этот процесс в соответствии с графиком начался в апреле.

В этом году в подземные газохранилища закачано в целом 1,807 млрд. кубометров газа. Из них 920 млн. кубометров приходится на долю газохранилища "Гарадаг", 887 млн. кубометров - на долю "Калмаз". С учетом остаточных объемов газа прошлого сезона общий объем газа в подземных газохранилищах составил 2,694 млрд. кубометров.

Уже с ноября этого года начался процесс отбора газа из газохранилищ для сезона 2015-2016 гг. До сегодняшнего дня из газохранилищ взято 646 млн. кубометров "голубого топлива", из них на долю газохранилища "Гарадаг" пришлось 261 млн. кубометров, на долю "Калмаз" - 385 млн. кубометров.

"Запасы газа в газохранилищах позволят нам полностью обеспечить население "голубым топливом" в осенне-зимнем сезоне", - сказали в SOCAR.