SOCAR New Energy в июле поставила в Украину 59 тыс. тонн дизтоплива

Компания SOCAR New Energy, учрежденная совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) для поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, в июле поставила 59,2 тыс. тонн дизтоплива.

Компания SOCAR New Energy, учрежденная совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) для поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, в июле поставила 59,2 тыс. тонн дизтоплива.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95".

По информации, украинские операторы законтрактовали у SOCAR на июль всего 110 тыс. тонн дизтоплива, часть из которых в итоге перешла на август.

Всего за июль в Украину было поставлено 550,3 тыс. тонн дизельного топлива. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной прирост импорта пришелся на ресурс из Беларуси, Литвы и на морские поставки.

Поставки ресурса из России сократились на 25%, до 149,6 тыс. тонн. Из этого объема 90 тыс. тонн было импортировано по железной дороге (+13,4% к июлю 2020 года).

По сравнению с июлем прошлого года из Беларуси было импортировано на 6% дизтоплива больше - 232,5 тыс. тонн. При этом, если сравнивать с июнем этого года, прирост составил 57,3 тыс. тонн или 32%. Низкий июньский показатель объясняется ремонтными работами на Мозырском НПЗ, которые завершились в начале июля.

Отгрузки из Литвы по итогу отчетного месяца выросли на 42%, до 56,8 тыс. тонн.

В портах было оформлено порядка 111 тыс. тонн дизельного топлива (+44% к июлю прошлого года), из которых 36,3 тыс. тонн пришлось на Турцию, 23,2 тыс. тонн - на Грецию и 18,7 тыс. тонн - на Туркменистан.

По данным консалтинговой группы "А-95", в январе-июле импортные поставки дизельного топлива составили 3,33 млн тонн, что на 2,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.