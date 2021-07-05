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SOCAR назвал причину пламени на Каспии  

SOCAR назвал причину пламени на Каспии   В связи с наблюдаемом 4 июля пламенем на море, не нанесен ущерб ни одному промышленному объекту Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Энергетика
5 июля 2021 г. 09:38
SOCAR назвал причину пламени на Каспии  

В связи с наблюдаемым 4 июля пламенем на море, не нанесен ущерб ни одному промышленному объекту Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении SOCAR.

В сообщении говорится, что все морские платформы и промышленные объекты компании продолжают свою деятельность в нормальном режиме.

Тем не менее, сотрудники SOCAR были отправлены на место происшествия, чтобы выяснить причину пламени, возникшего в море. На острове Дашлы (Дашлы ада), расположенном в море между поселком Алят и городом Нефтчала, примерно в 30 км от берега, наблюдалось естественное горение газов грязевого вулкана. На момент наблюдения пламя шло на убыль, вблизи не было никакой инфраструктуры, связанной с нефтяной промышленностью.

В результате извержения грязевых вулканов, связанных с нефтегазовыми месторождениями, в прошлом также наблюдались выбросы метана и других горючих газов.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR: Daşlı adada təbii şəkildə yanan palçıq vulkanı müşahidə olunub

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