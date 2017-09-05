SOCAR нарастил экспорт из порта Супса

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-августе этого года экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 1 579 673 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, этот объем больше на 0,05% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В августе из порта Супса перевозки не осуществлялись.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Сырая нефть транспортируется по Западному экспортному трубопроводу Баку-Супса, посредством которого часть нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" азербайджанского сектора Каспия, выводится на мировые рынки. Трубопровод введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года, его годовая пропускная способность составляет 7 млн тонн.