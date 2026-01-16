SOCAR начал поставки азербайджанского газа в Австрию и Германию

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приступила к поставкам азербайджанского природного газа в Австрию и Германию.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Сообщается, что SOCAR, осуществляя продажу значительных объемов газа на рынках Южной и Центральной Европы через Трансадриатический газопровод (TAP) - европейский сегмент Южного газового коридора, запустил новый важный этап в экспорте газа из Азербайджана.

Отмечается, что с января 2026 года азербайджанский газ, наряду с другими странами, начал поступать и покупателям из Австрии и Германии.

Поставки, осуществляемые в эти страны через Италию, еще больше расширяют географию азербайджанского газа в Европе. Таким образом, число стран-импортеров азербайджанского газа достигло 16.

SOCAR, действуя в рамках газовой стратегии, сформированной под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, последовательно расширяет маркетинговую деятельность в Европе и на Ближнем Востоке, наращивает портфель сотрудничества с зарубежными партнерами и укрепляет позиции Азербайджана как надежного поставщика энергии на международных рынках.