SOCAR: Морские месторождения продолжили добычу нефти и газа в нормальном режиме за счет внутренних энергосистем

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ "Трудности в энергетической системе республики временно нарушили рабочий режим сухопутных месторождений SOCAR".

Об этом сообщили Report в SOCAR.

По информации, на морских месторождениях (Нефтяные камни, НГДУ "28 Мая", НГДУ им. Н.Нариманова, месторождение "Булла") продолжена добыча нефти и газа в нормальном режиме за счет внутренних энергетических систем.

Отмечено, что с платформ месторождений "Шахдениз" и "Азери-Чираг-Гюнешли" и Сангачальского терминала продолжается транспортировка газа и нефти в нормальном режиме: "Несмотря на сложности, проблем в газотранспортной системе Азербайджана не возникло".

В компании отметили, что с газоснабжением для запуска тепловой электростанции ЗАО "Азерэнержи" нет никаких проблем.