SOCAR Methanol намерен увеличить производство в этом году

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ SOCAR Methanol, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), прогнозирует производить 350 тыс. тонн продукции на метаноловом заводе в этом году.

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор SOCAR Methanol Эльнур Мустафаев на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - реализация проектов и технические решения".

Он напомнил, что в 2017 году план производства метанола был перевыполнен на 6%, составив 265 тыс. тонн:

"В 2018 году планируется производить 350 тыс. тонн, в 2019 году - 500 тыс. тонн метанола".

По его словам, в настоящее время производится аналитический и технический метанол:

"Экспорт продукта осуществляется управлением маркетинга и экономических операций SOCAR. Продукция выводится на рынки, главным образом, посредством нефтяного терминала SOCAR в Кулеви (Черное море, Грузия) и экспортируется в Турцию, Словению, Чехию, Бельгию, Израиль и Бразилию".