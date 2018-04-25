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    SOCAR Methanol намерен увеличить производство в этом году

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ SOCAR Methanol, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), прогнозирует производить 350 тыс. тонн продукции на метаноловом заводе в этом году.

    Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор SOCAR Methanol Эльнур Мустафаев на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - реализация проектов и технические решения".

    Он напомнил, что в 2017 году план производства метанола был перевыполнен на 6%, составив 265 тыс. тонн:

    "В 2018 году планируется производить 350 тыс. тонн, в 2019 году - 500 тыс. тонн метанола".

    По его словам, в настоящее время производится аналитический и технический метанол: 

    "Экспорт продукта осуществляется управлением маркетинга и экономических операций SOCAR. Продукция выводится на рынки, главным образом, посредством нефтяного терминала SOCAR в Кулеви (Черное море, Грузия) и экспортируется в Турцию, Словению, Чехию, Бельгию, Израиль и Бразилию".

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