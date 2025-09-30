SOCAR ищет партнера для геотермальных энергопроектов

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ищет партнера для геотермальных энергетических проектов.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR Афган Исаев на Неделе климатических действий (BCAW2025) в Баку.

"Мы в поиске партнера-акционера, обладающего опытом в области геотермальных технологий, с целью изучения имеющихся у нас возможностей", - подчеркнул Исаев.

По его словам, в этом направлении уже налажено сотрудничество с Международным геотермальным агентством, и организация оказывает поддержку SOCAR в поиске подходящего партнера:

"За последние три года мы достигли больших успехов. Это результат сотрудничества, и мы будем продолжать его. Потому что сотрудничество расширяет обмен знаниями, ускоряет наши усилия по декарбонизации".