    SOCAR ищет партнера для геотермальных энергопроектов

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 13:03
    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ищет партнера для геотермальных энергетических проектов.

    Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR Афган Исаев на Неделе климатических действий (BCAW2025) в Баку.

    "Мы в поиске партнера-акционера, обладающего опытом в области геотермальных технологий, с целью изучения имеющихся у нас возможностей", - подчеркнул Исаев.

    По его словам, в этом направлении уже налажено сотрудничество с Международным геотермальным агентством, и организация оказывает поддержку SOCAR в поиске подходящего партнера:

    "За последние три года мы достигли больших успехов. Это результат сотрудничества, и мы будем продолжать его. Потому что сотрудничество расширяет обмен знаниями, ускоряет наши усилия по декарбонизации".

    Лента новостей