SOCAR и японская корпорация JOGMEC подписали меморандум о сотрудничестве

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Меморандум о взаимопонимании был подписан между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлу (JOGMEC) министерства экономики, торговли и промышленности Японии на 25-й Международной выставке-конференции "Нефть и газ Каспия".

Как сообщает Report, меморандум о сотрудничестве в сфере геологических и геофизических исследований, технического сотрудничества и развития человеческих ресурсов был подписан президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и президентом JOGMEC Тецухиро Хосоно.

Нефтегазовые проекты Азербайджана постоянно находятся в центре внимания японских компаний. Более 20 лет в рамках новой нефтяной стратегии Азербайджана SOCAR и японские компании İTOCHU, INPEX эффективно сотрудничают на основе взаимных интересов. Руководство JOGMEC неоднократно посещало Азербайджан, знакомились с совместной исследовательской работой, проводимой SOCAR и ITOCHU, для увеличения нефтеотдачи на месторождении Пираллахы.

Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлу (JOGMEC) была создана в феврале 2004 года в результате слияния Японской национальной нефтяной корпорации (JNOC) и Горнорудного агентства Японии (MMAJ). JOGMEC оказывает техническую и финансовую поддержку нефтегазовой деятельности ITOCHU, İNPEX и других компаний за рубежом.