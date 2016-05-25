​SOCAR и "Узбекнефтгаз" планируют основать совместное предприятие

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В специальном выпуске журнала Daily News, приуроченного к прошедшей в Ташкенте 20-й юбилейной международной выставке "Нефть и газ Узбекистана" (OGU 2016), опубликовано интервью президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева на английском и русском языках.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в интервью рассказано об успехах SOCAR. Отмечено, что SOCAR и Национальный холдинг “Узбекнефтгаз” планируют основать совместное предприятие по внедрению энергосберегающих технологий.

В то же время отмечается, что формирование транспортного коридора Восток-Запад занимает важное место в развитии двусторонних связей между Азербайджаном и Узбекистаном. Так, Бакинский порт - важный транспортный узел для Узбекистана. Узбекистан получает выход на мировой рынок посредством транспортных маршрутов Туркменбашы-Баку и Баку-Тбилиси-Карс. Азербайджан же получает возможность выйти на рынки стран Центральной и Южной Азии через Узбекистан.

В интервью также дана подробная информация о трубопроводах Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, проектах TAP и TANAP.