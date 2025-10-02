Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    SOCAR и Uniper SE обсудили возможность приобретения дополнительных объемов газа

    Энергетика
    • 02 октября, 2025
    • 17:42
    SOCAR и Uniper SE обсудили возможность приобретения дополнительных объемов газа

    Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR и немецкая компания Uniper SE провели обмен мнениями о возможном приобретении дополнительных объемов газа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

    В рамках 9-го заседания Координационного комитета состоялась встреча президента SOCAR Ровшана Наджафа с главным коммерческим директором Uniper SE, главным исполнительным директором Uniper Global Commodities SE Карстеном Поппингой.

    На встрече была выражена удовлетворенность долгосрочным эффективным сотрудничеством между SOCAR и Uniper, обсуждались стратегические цели развития компаний и достигнутые результаты.

    В ходе беседы была отмечена деятельность компании Uniper в качестве одного из основных партнеров, закупающих азербайджанский газ и поставляющих его на европейский рынок, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения связей в сфере Upstream, шагах по осуществлению обмена опытом и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

