SOCAR и Uniper подписали программу сотрудничества на 2025-2026 гг.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и германская компания Uniper подписали программу сотрудничества, охватывающую 2025-2026 годы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Документ был подписан в рамках 9-го заседания Координационного комитета между двумя компаниями.

