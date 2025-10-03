Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    SOCAR и Uniper подписали программу сотрудничества на 2025-2026 гг.

    Энергетика
    • 03 октября, 2025
    • 13:27
    SOCAR и Uniper подписали программу сотрудничества на 2025-2026 гг.

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и германская компания Uniper подписали программу сотрудничества, охватывающую 2025-2026 годы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

    Документ был подписан в рамках 9-го заседания Координационного комитета между двумя компаниями.

    Новость дополняется

    Лента новостей