SOCAR и Украина откроют большой хаб

Украина совместно с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) до конца 2020 года откроет на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" большой хаб для обслуживания граждан.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве.

По его словам, там будет полноценный центр предоставления административных услуг, зона отдыха и другие важные объекты.

Зеленский также напомнил, что есть договоренность с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о поддержке Турцией строительства 500 квартир для крымских переселенцев. "В ближайшее время представители турецкой стороны приедут в Украину, чтобы определить участки для строительства", - сказал Зеленский.