    SOCAR и JBIC обсудили инициативы в области чистой энергии

    Энергетика
    • 20 января, 2026
    • 17:25
    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Японский банк международного сотрудничества (JBIC) обсудили инициативы в области чистой энергии.

    Как сообщает Report, об этом написал президент SOCAR Ровшан Наджаф на своей странице в социальной сети "Facebook".

    "Во время нашей встречи с президентом Японского банка международного сотрудничества Хаяси Нобумицу мы вновь подтвердили имеющееся крепкое партнерство между SOCAR и JBIC. Наши обсуждения были посвящены инициативам в области чистой энергии, новым технологиям, а также вопросам устойчивой инфраструктуры, поддерживающей энергетический переход и повестку цифровой трансформации", - отметил он.

    Наджаф добавил, что стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и подчеркнули важность непрерывного диалога в решении общих энергетических вызовов: "Вместе мы вновь заявили о нашей приверженности продвижению инициатив, которые вносят вклад в глобальную энергетическую безопасность, служат формированию более устойчивого будущего и создают долгосрочную ценность".

