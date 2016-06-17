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    ​SOCAR и "Газпром" обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

    Стороны затронули перспектив расширения торговли углеводородами

    Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ "Газпром" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудили перспективы расширения торговых операций газа и жидких углеводородов, увеличения поставок газа.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении "Газпрома".

    В рамках Петербургского международного экономического форума председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

    "Стороны обсудили перспективы расширения торговых операций газа, жидких углеводородов, газохимической продукции и увеличения поставок газа", - сообщается в пресс-релизе.

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