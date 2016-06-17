​SOCAR и "Газпром" обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

17 июня, 2016 00:54

Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ "Газпром" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудили перспективы расширения торговых операций газа и жидких углеводородов, увеличения поставок газа. Как передает Report, об этом говорится в сообщении "Газпрома". В рамках Петербургского международного экономического форума председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. "Стороны обсудили перспективы расширения торговых операций газа, жидких углеводородов, газохимической продукции и увеличения поставок газа", - сообщается в пресс-релизе.