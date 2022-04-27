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SOCAR и "Газпром" могут создать сеть КПГ для коммерческих грузоперевозок

SOCAR и "Газпром" могут создать сеть КПГ для коммерческих грузоперевозок Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и российским "Газпромом" состоялся обмен предложениями и мнениями по созданию и эксплуатации сети КПГ (компримированного (сжатого) природного газа) для коммерческих грузоперевозок по транспортн
Энергетика
27 апреля 2022 г. 10:37
SOCAR и Газпром могут создать сеть КПГ для коммерческих грузоперевозок

Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и российским "Газпромом" состоялся обмен предложениями и мнениями по созданию и эксплуатации сети КПГ (компримированного (сжатого) природного газа) для коммерческих грузоперевозок по транспортному коридору Север-Юг.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального директора по инновациям ЗАО SOCAR PETROLEUM Эльнур Мустафаев на Всероссийском газомоторном форуме, прошедшем в Москве 21-22 апреля.

Э.Мустафаев выступил с докладом "Новые контуры международного сотрудничества: перспективы рынка и транспортные коридоры", посвященном перспективам развития газовой инфраструктуры в рамках транспортного коридора Север-Юг.

Отметим, что на мероприятии в Москве обсуждались перспективы создания международных транспортных коридоров для природного газа, включая развитие коридора Россия-Азербайджан-Иран.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, Gazprom may create CNG network for commercial freight traffic
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və “Qazprom” kommersiya yük nəqliyyatı üçün CNG şəbəkəsi yarada bilər

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